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Karadeniz açıklarındaki şüpheli cismi çıkartma çalışmaları başladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 12:04
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Karadeniz açıklarındaki şüpheli cismi çıkartma çalışmaları başladı

Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında mayın olduğu değerlendirilen şüpheli cismi çıkartma çalışmaları sabah saatleri itibariyle başladı.

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