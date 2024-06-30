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Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 12:07
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Kastamonu’da devrilen hafif ticari araçtaki 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

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