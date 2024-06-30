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Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 11:59
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Edirne’de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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