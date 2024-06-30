Karadeniz açıklarında mayın alarmı! Ekipler harekete geçirdi

İMHA EDİLMESİ BEKLENİYOR

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Aqua park girişinden Mervealtı Plajı bitimine kadar olan karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yetkililer, vatandaşların güvenlik tedbirlerine uymalarını ve belirtilen bölgeden uzak durmalarını rica etti. Mayın olduğu değerlendirilen şüpheli cismin, karaya çıkartılarak imha edilmesi planlanıyor. Ekiplerin ise gece boyunca bölgede nöbet tutacağı öğrenildi.