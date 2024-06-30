Karadeniz açıklarında mayın alarmı! Ekipler harekete geçirdi
Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında panik dolu anlar yaşandı. Deniz kıyısına yakın bir noktada mayın olduğu değerlendirilen şüpheli cisim nedeniyle plaj bölgesinde güvenlik önlemleri alındı. Bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı ve ekip araçlarından vatandaşlara uyarı anonsları yapıldı.
Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın talimatıyla, Göktepe mevkiindeki deniz kıyısından 60 metre açıkta, 5 metre derinlikte tespit edilen şüpheli cismin imha edilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
DENİZE GİRİŞLER YASAKLANDI
Ekipler; vatandaşların güvenliği için akşam saat 20.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar belediye plajı, Mervealtı Plajı, mesire alanı, Aqua Park ve çevresinin kullanıma kapatıldığını bildirdi. Bu alanlarda denize girmek tehlikeli ve yasaklandı.
Ekip araçlarından vatandaşlara uyarı anonsları yapıldı. Bölgedeki vatandaşların, güvenlik ekiplerinin uyarılarını dikkate alarak bölgeden uzaklaşmaları istendi.
İMHA EDİLMESİ BEKLENİYOR
Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Aqua park girişinden Mervealtı Plajı bitimine kadar olan karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yetkililer, vatandaşların güvenlik tedbirlerine uymalarını ve belirtilen bölgeden uzak durmalarını rica etti. Mayın olduğu değerlendirilen şüpheli cismin, karaya çıkartılarak imha edilmesi planlanıyor. Ekiplerin ise gece boyunca bölgede nöbet tutacağı öğrenildi.
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