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Sinop’ta 1 günlük deniz yasağı!

Giriş: 30.06.2024 06:03
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Sinop’ta 1 günlük deniz yasağı!

Sinop İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mustafa Özarslan’ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, meteorolojinin yapmış olduğu fırtına uyarısı dikkate alınarak denize girilmesine yasak getirildi.

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