İzmir’de tefeciler için düğmeye basıldı! 2 tutuklama

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 6 adet tüfek, 3 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 115 adet fişek ve kartuş, mağdurlara ait çok sayıda evrak ile çek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

127 MİLYON HAKSIZ KAZANÇ!

Şüphelilerin mağdur ve müşteki kişilere ait çekleri değerinin çok altında kırdıkları ve bu işten yüksek miktarlarda komisyon aldıkları, galerilerinde satışa sunulan araçları mağdur kişilere satılmış gibi göstererek yüksek faiz oranlarıyla para verdikleri belirlendi. Toplam 46 kişiyi mağdur eden şüphelilerin yaklaşık 127 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.