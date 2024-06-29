İzmir'de tefeciler için düğmeye basıldı! 2 tutuklama
İzmir'de otomobil alım satımı süsü vererek tefecilik yaptıkları tespit edilen şahıslar için düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınmıştı.Konuya ilişkin 2 kişinin tutuklandığı ve 12 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, oto galerilerde otomobil alım satımı yaparak ticari faaliyette bulunuyorlarmış gibi gösterip çek kırma yoluyla tefecilik yaptıkları belirlenen 14 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 6 adet tüfek, 3 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 115 adet fişek ve kartuş, mağdurlara ait çok sayıda evrak ile çek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
127 MİLYON HAKSIZ KAZANÇ!
Şüphelilerin mağdur ve müşteki kişilere ait çekleri değerinin çok altında kırdıkları ve bu işten yüksek miktarlarda komisyon aldıkları, galerilerinde satışa sunulan araçları mağdur kişilere satılmış gibi göstererek yüksek faiz oranlarıyla para verdikleri belirlendi. Toplam 46 kişiyi mağdur eden şüphelilerin yaklaşık 127 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
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