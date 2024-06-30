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Kağıthane'de beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 13:51 Güncelleme: 30.06.2024 13:52
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Kağıthane’de beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü

Kağıthane'de, virajı alamayan beton mikseri, düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi. Kazada, bir kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

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