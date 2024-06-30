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Azerbaycan'dan ithal edilen bazı ürünlerle ilgili gümrük vergisi düzenlemesine gidildi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 13:55
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Azerbaycan’dan ithal edilen bazı ürünlerle ilgili gümrük vergisi düzenlemesine gidildi

Azerbaycan'dan ithal edilen dut, ayva, demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, filmaşin ve çubuk gibi ürünlerin gümrük vergisi oranlarında düzenleme yapıldı.

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