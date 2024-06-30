30 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İztuzu Sahili'nde caretta caretta yuvası sayısı 700'e ulaştı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 14:45
ABONE OL
İztuzu Sahili’nde caretta caretta yuvası sayısı 700’e ulaştı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde, geçen yıl haziranda 400 olan caretta caretta yuva sayısı bu sene aynı dönemde 700'e yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör