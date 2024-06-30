30 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren baba ile oğlu tedavi altına alındı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 14:53
ABONE OL
Giresun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren baba ile oğlu tedavi altına alındı

Giresun'un Keşap ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör