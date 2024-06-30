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İstanbul barajlarında doluluk oranları kaç? 30 Haziran 2024 baraj doluluk oranları

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 14:53
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İstanbul barajlarında doluluk oranları kaç? 30 Haziran 2024 baraj doluluk oranları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 70'in altına indi.

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