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Gaziantep'te ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 10:43
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Gaziantep’te ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

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