15 Temmuz şehidi ailesine büyük bir gurur bıraktı: Vatanı için şehit oldu

GURUR VE ÖZLEM BİR ARADA

Babasının, hayatını ailesine adadığını kaydeden oğlu İbrahim Güder, "Ailesine hayatını adadı, ömrünü de vatanı için hiç gözünü kırpmadan feda etti. Kahramanlığıyla gurur duyuyoruz, özleminin acısıyla mahzunlaşıyoruz. İzler şehadet mertebesinin yüceliğine inanan insanlarız. Dolayısıyla bu acımızı hafifletiyor. Vuslatı bekliyoruz. Babamın özlemi her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı.

VATANI OLMAYANIN HİÇBİR ŞEYİ YOKTUR

İbrahim Güder, "Babam, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal etmek isteyen darbecilere karşı mücadele ediyordu. Helikopterden açılan ateş sonucu başından ve omzundan vurularak şehit oldu. Babam, vatanımızın işgal edilmemesi, milletimizin iradesinin çiğnenmemesi ve devletimizin bekası için sokağa çıktı. Vatanı olmayanın, hiçbir şeyi olmayacağının bilincindeydi" şeklinde konuştu.