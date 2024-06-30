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Balıkesir'de ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 11:38
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Balıkesir’de ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Susurluk ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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