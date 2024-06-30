30 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Gaziantep'te kaçak silah ticareti operasyonunda 12 gözaltı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 16:16
ABONE OL
Gaziantep’te kaçak silah ticareti operasyonunda 12 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör