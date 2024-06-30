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Kağıt fabrikasındaki atık karton ve kağıtlar yandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 16:25
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Kağıt fabrikasındaki atık karton ve kağıtlar yandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, kağıt fabrikasının geri dönüşüm alanındaki atık kağıt ve kartonlar yandı. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, soğutma çalışması başlatıldı.

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