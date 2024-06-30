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Yoldan çıktı otomobile çarptı, hiçbir şey olmamış gibi gitti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 15:11
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Yoldan çıktı otomobile çarptı, hiçbir şey olmamış gibi gitti

Adana'da bir motosiklet sürücüsünün yoldan çıkıp park halindeki lüks otomobile çarpması saniye saniye görüntülendi. Sürücü kazadan hemen sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

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