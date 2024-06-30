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Bozcaada'da denize giren kadın kayboldu! Komşularının dikkati...

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 11:41
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Bozcaada’da denize giren kadın kayboldu! Komşularının dikkati...

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin, Sulubahçe Koyu'ndaki arama çalışmaları devam ediyor.

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