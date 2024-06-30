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Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 11:53
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Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Karadeniz'in doğusunda gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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