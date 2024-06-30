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Kayseri'de düğünde silahlı kavga! Yaralılar var

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 30.06.2024 06:17
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Kayseri’de düğünde silahlı kavga! Yaralılar var

Son dakika haberine göre Kayseri'de bir düğünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi pompalı tüfekle yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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