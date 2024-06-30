30 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Sarıyer'de garip olay! Evli adamın sevgilisi olan spor eğitmenine büyük şok

ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 10:21
ABONE OL
Sarıyer’de garip olay! Evli adamın sevgilisi olan spor eğitmenine büyük şok

Sarıyer'deki bir okulda spor eğitmeni olan Güney Afrikalı sporcu Tarryn W. Bir süredir birlikte olduğu Hakan A'nın evli olduğunu öğrendikten sonra ayrılmak istedi. Durumu kabullenemeyen adam kadını önce darp etti, ardından da hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Yaşananlara dayanamayan Tarryn W'nin şikayeti üzerine savcılığın başlattığı soruşturma tamamlandı. Şüpheli Hakan A. Hakkında 2 yıl istemiyle dava açıldı.

İstanbul Sarıyer'de özel bir okulda spor eğitmenliği yapan ve aynı zamanda Güney Afrikalı sporcu olan Tarryn W. (39) 2022 yılında Hakan A. (37) isimli kişi ile sevgili oldu. İlişkilerinin 4. Ayında Hakan A'nın evli ve çocuklarının olduğunu öğrenen sporcu ayrılmak istedi. Durumu kabullenmek istemeyen adam Tarryn W'nin Beşiktaş'taki evine giderek kadını darp etti.

Neye uğradığını şaşıran Tarryn W. polisi aradı ancak şikayetçi olmadı. Şüpheli daha sonra Tarryn W'nin cep telefonuna, "Seni paraya aç o..pu s.. git" şeklinde mesajlar göndererek rahatsız etmeye başladı. Yaşananlara dayanamayan kadının şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.

20 BİN VERMEZSEN RAHATSIZ EDERİM

Tarryn W. karakoldaki ifadesinde şikayetçi olduğunu, şüpheliyle birlikte olduğu süre boyunca cinsel ilişkiye girmediğini, evli biriyle görüşmek istemediğini, ayrılmak isteyice üzerine ene ve boğazından tutarak sıktığını belirtti. Birlikte oldukları süre boyunca Hakan A.'nın yaptığı harcamalardan dolayı kendisinden 20 bin Türk lirası para istediğini vermediği takdirde rahatsız edeceğini söylediğini dile getirdi.

2 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı şüpheli hakkında dava açıldı. İddianamede şüphelinin üzerine atılı suçlamaları reddettiği kaydedildi. Soruşturmada elde edilen belgelerden yola çıkarak şüpheli Hakan A.'nın eski sevgilisine hakaret içerikli mesajlar gönderip hakaret suçunu işlediğine yönelik yeterli delilin oluştuğu kaydedildi. Şüpheli Hakan A. hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne "Sesli Yazılı ve Görüntülü Bir İleti İle Hakaret" suçundan 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör