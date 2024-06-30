Sarıyer’de garip olay! Evli adamın sevgilisi olan spor eğitmenine büyük şok

Neye uğradığını şaşıran Tarryn W. polisi aradı ancak şikayetçi olmadı. Şüpheli daha sonra Tarryn W'nin cep telefonuna, "Seni paraya aç o..pu s.. git" şeklinde mesajlar göndererek rahatsız etmeye başladı. Yaşananlara dayanamayan kadının şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.

20 BİN VERMEZSEN RAHATSIZ EDERİM

Tarryn W. karakoldaki ifadesinde şikayetçi olduğunu, şüpheliyle birlikte olduğu süre boyunca cinsel ilişkiye girmediğini, evli biriyle görüşmek istemediğini, ayrılmak isteyice üzerine ene ve boğazından tutarak sıktığını belirtti. Birlikte oldukları süre boyunca Hakan A.'nın yaptığı harcamalardan dolayı kendisinden 20 bin Türk lirası para istediğini vermediği takdirde rahatsız edeceğini söylediğini dile getirdi.