Yollarda "yapay zeka" dönemi! Artık bu yöntemle ölçülecek

PLAKA VE HIZ VERİLERİNE OTOMATİK OKUMA

Hürriyet'in haberine göre yeni nesil mobil hız tespit cihazı (radar) birçok özelliği ile dikkat çekiyor. Tripod ya da araç üzerine kurulumu yapılabilen cihaz, operatör olmaksızın karayolunda seyreden araçların plaka ve hız verilerini okuyor. EGM PolNet ağına gönderilen verilerin sistem tarafından otomatik bir şekilde hız ihlali sorguları yapılıyor ve ihlal verisi anlık olarak trafik ekiplerine bildiriliyor.