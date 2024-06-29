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Elazığ'da kontrolden çıkan araç beton direğe çarptı: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 07:51
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Elazığ’da kontrolden çıkan araç beton direğe çarptı: 2 yaralı

Elazığ'da sürücüsü tarafından direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan bir çocuk yaralandı.

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