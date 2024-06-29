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Adalar'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "azmanbüs" tepkisi artıyor

ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 07:12 Güncelleme: 29.06.2024 08:05
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Adalar’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na azmanbüs tepkisi artıyor

İBB tarafından Adalar halkının tüm tepkisine rağmen kullanıma sunulan minibüslere tepki artıyor. Bölge halkı tarafından "azmanbüs" olarak adlandırılan minibüslerin Adalar dokusuna yakışmadığı ifade edilirken, Ekrem İmamoğlu'nun kararda ısrarı da vatandaşı isyan ettirdi.

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