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Taksiye arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 14:49 Güncelleme: 29.06.2024 14:50
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Taksiye arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Üsküdar'da D100 Karayolu üzerinde seyir halindeki taksiye motosikletli arkadan çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken takside hasar meydana geldi.

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