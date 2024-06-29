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Ataşehir'de meyve yüklü kamyon yan yattı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 14:52
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Ataşehir’de meyve yüklü kamyon yan yattı

Ataşehir'de meyve yüklü kamyonun sürücüsü, yolda dönüş yapan bir araca çarpmamak için ters yöne girdi. Kontrolden çıkan kamyon yan yattı.

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