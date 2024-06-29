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Arnavutköy'de korkutan yangın: Demir kapıyı elleriyle söküp aileyi kurtardılar

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 14:46 Güncelleme: 29.06.2024 14:47
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Arnavutköy’de korkutan yangın: Demir kapıyı elleriyle söküp aileyi kurtardılar

Arnavutköy bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, binada oturan aileyi kurtarmak için demir kapıyı elleriyle kırdı. Panik anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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