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Sarıyer'de ücretlerini alamayan işçilerden çimentolu eylem

ahaber.com.tr AA
Giriş: 29.06.2024 00:56
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Sarıyer’de ücretlerini alamayan işçilerden çimentolu eylem

Sarıyer'de ücretlerini alamadıkları iddia edilen bir grup işçi inşaatın üst katlarından aşağıya çimento dökerek eylem yaptı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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