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Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Berkan Gocay hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 28.06.2024 23:16
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Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Berkan Gocay hayatını kaybetti

Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyelerinden Berkan Gocay (62) vefat etti.

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