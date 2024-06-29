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İstanbul'da çete operasyonu! 15 şüpheliden 5'i tutuklandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 29.06.2024 01:09
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İstanbul’da çete operasyonu! 15 şüpheliden 5’i tutuklandı

İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin 5’i tutuklandı.

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