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Sabırsız sürücü minibüsü ile ters yöne girdi, trafiği tehlikeye attı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 13:04
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Sabırsız sürücü minibüsü ile ters yöne girdi, trafiği tehlikeye attı

Kırıkkale'de bir minibüs sürücüsü, ters yöne girerek trafik kurallarını ihlal etti.

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