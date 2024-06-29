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Emine Erdoğan'dan 'Anadoludakiler' projesine ilişkin paylaşım

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 13:11 Güncelleme: 29.06.2024 13:27
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Emine Erdoğan’dan ’Anadoludakiler’ projesine ilişkin paylaşım

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Adadoludakiler" projesi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, "Gelecek köklerimizin ışığında yeşerecek." dedi.

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