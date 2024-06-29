29 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş: ‘Araç içerisinde panik halindeydim’

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 12:48 Güncelleme: 29.06.2024 12:48
ABONE OL
Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş: ‘Araç içerisinde panik halindeydim’

Adana’da öğretmen eşi Hatice Çelik’i (29) öldürüp, bacanağı spor eğitmeni Murat Akdöker’i de ağır yaralayan uzman çavuş Gökhan Çelik (27) yakalandı. Çelik’in ifadesinde, ‘Geçinemiyorduk. Araç içerisinde panik halindeydim’ dediği öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör