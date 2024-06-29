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Ağaçta oğul veren bal arılarını elleriyle topladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 12:37
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Ağaçta oğul veren bal arılarını elleriyle topladı

Elazığ’da ağaçta oğul veren bal arıları, bir vatandaş tarafından elleri ile toplanarak kovana bırakıldı.

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