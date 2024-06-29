Mardin Artuklu’da kız istemede kan aktı! Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesinin kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan Olgun, Çimen ve Bağış aileleri arasında 'kız isteme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı, yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ümran Olgun, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı.