Mardin Artuklu'da kız istemede kan aktı! Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Mardin Artuklu'da kız istemede çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı, yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ümran Olgun (35) hayatını kaybetti. İşte detaylar...
Mardin'in Artuklu ilçesinde 'kız isteme' yüzünden akraba 3 aile arasında çıkan silahlı kavgada Ümran Olgun (35) hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesinin kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan Olgun, Çimen ve Bağış aileleri arasında 'kız isteme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı, yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ümran Olgun, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Olgun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olgun'un cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Y.O. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B'liye yeni maaş tablosu: Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...
- Bedelli askerlik ücreti değişti! Yeni zamlı oran oluştu: İşte 2024 temmuz hesabı...
- Türkiye'nin en zeki ili hangisi? İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması!
- Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? MEB-2024 Öğretmen ataması mülakatları giriş belgesi nasıl alınır?
- Resimlerin arasındaki 3 farkı bul! 501 kişi denedi sadece 10'u 15 saniyede bulabildi
- Emekliliğiniz tehlikede! Bu 3 harfe dikkat: SSK, Bağ-Kur...
- 1994 1996 1999 2001 2008 SGK girişine emeklilik jesti! SGK şartları sıraladı
- KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı? 2024 KPSS Lisans sınav giriş belgesi erişime ne zaman açıklacak?
- Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu maç takvimi
- Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Dzeko'ya yol göründü: İşte yeni gol kralı
- MSB KPSS şartı aramaksızın 25 bin Uzman Erbaş alıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları…
- Sürücülere müjde geldi! A-B-C-D-E sınıf ehliyetler artık...