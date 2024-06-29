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Nevşehir'de köpeğe çarpmamak isterken canından oluyordu: 4 yaralı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 29.06.2024 01:15
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Nevşehir’de köpeğe çarpmamak isterken canından oluyordu: 4 yaralı

Nevşehir'de seyir halindeki araç yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada yol kenarına devrildi. Korkutan kazada 4 kişi yaralandı.

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