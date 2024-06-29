Bartın’da rüzgar elektrik tellerini kopardı: Yangın çıktı

Dumanı fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Kurucaşile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ve Kurucaşile itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ormandan fındık bahçesine de sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü.

Yangında 1 dönümlük alan küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.