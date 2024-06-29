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Bartın'da rüzgar elektrik tellerini kopardı: Yangın çıktı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 29.06.2024 01:42
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Bartın’da rüzgar elektrik tellerini kopardı: Yangın çıktı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şiddetli rüzgar elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Teller nedeniyle orman yangını çıktı ve alevler fındık bahçesine sıçradı. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Karaman köyü Hasanlar Mahallesinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinin yarattığı kıvılcımların ardından ormanda yangın çıktı.

Dumanı fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Kurucaşile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ve Kurucaşile itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ormandan fındık bahçesine de sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü.

Yangında 1 dönümlük alan küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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