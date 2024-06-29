Düzce'de korkunç kaza! Beton mikseri otomobili biçti: Ölü ve yaralı var
Düzce’de otomobili biçen beton mikseri, ardından elektrik direklerine ve ağaçlara çarpıp fındıklığa uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza Zonguldak-Düzce D-655 Karayolu Yakaköyü mevkiinde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre Düzce'den Akçakoca istikametine giden Yıldıray Y. idaresindeki 81 BU 895 plakalı beton mikseri Yakaköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeritte ilerleyen Yüksel Karadeniz idaresindeki 81 AAP 253 plakalı Fiat marka otomobili biçti.
Beton mikseri daha sonra kanalı aşıp yol kenarında ki 2 elektrik direği ve 5 ağacı parçalamasının ardından fındıklığa uçtu.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar ile bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü Yüksel Karadeniz ve beton mikserinde sıkışan Yıldıray Y. itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkartıldı.
Otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, beton mikserinin sürücüsü ambulans ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada otomobilin motorunun yerinden söküldüğü ve aracın yarısının yok olduğu görüldüğü. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
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