Düzce’de korkunç kaza! Beton mikseri otomobili biçti: Ölü ve yaralı var

Beton mikseri daha sonra kanalı aşıp yol kenarında ki 2 elektrik direği ve 5 ağacı parçalamasının ardından fındıklığa uçtu.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar ile bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.