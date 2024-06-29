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Koşarak yolun karşısına geçmek isterken minibüs çarptı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 12:02 Güncelleme: 29.06.2024 12:03
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Koşarak yolun karşısına geçmek isterken minibüs çarptı

Tekirdağ Çorlu'da servis minibüsün çarptığı yaya yaralandı. Mahalle sakinleri, kazanın olduğu sokağa tümsek yapılmasını istiyor.

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