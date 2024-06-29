Bir arkadaşını öldürdü diğerini tahra ile yaraladı! "Ben değil içki yaptı" diye kendini savundu

Antalya'da çocuk parkında birlikte alkol aldığı arkadaşıyla tartışıp göğsünden bıçaklayarak ölümüne sebep olan şüpheli, cinayet ekipleri tarafından başka bir parkta otururken yakalandı. Adliyeye sevk dilen şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra ise birlikte tartışıp başından tahra ile yaraladığı ortaya çıktı. Olaydaki kavga anları güvenlik kamerasına yansırken, adliyeye sevk edilen şüpheli, pişman olduğunu belirterek, "Ben değil içki yaptı" dedi.



Olay, Perşembe gecesi saat 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi 75. Sokak üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, üzerinden Süleyman Celebe'ye ait (51) kimlik çıkan ve göğüs kısmında bıçak darbesi bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, cinayet olarak değerlendirdiği konuya ilişkin inceleme başlattı. Ekipler, olayla bağlantısı olabileceğini değerlendirdiği ve bilgisine başvuracağı 6 kişiyi ifade için polis merkezine götürdü.