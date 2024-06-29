Bir arkadaşını öldürdü diğerini tahra ile yaraladı! "Ben değil içki yaptı" diye kendini savundu
Antalya'da alkollü iki arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu taraflardan biri diğerini göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Cinayeti işleyen şahsın olaydan sonra bir başka arkadaşını da başından tahra ile yaraladığı öğrenildi. Ekipler tarafından yakalanan katil zanlısı pişman olduğunu söylerken, "Ben değil içki yaptı." şeklinde savunma yaptı.
Antalya'da çocuk parkında birlikte alkol aldığı arkadaşıyla tartışıp göğsünden bıçaklayarak ölümüne sebep olan şüpheli, cinayet ekipleri tarafından başka bir parkta otururken yakalandı. Adliyeye sevk dilen şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra ise birlikte tartışıp başından tahra ile yaraladığı ortaya çıktı. Olaydaki kavga anları güvenlik kamerasına yansırken, adliyeye sevk edilen şüpheli, pişman olduğunu belirterek, "Ben değil içki yaptı" dedi.
Olay, Perşembe gecesi saat 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi 75. Sokak üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, üzerinden Süleyman Celebe'ye ait (51) kimlik çıkan ve göğüs kısmında bıçak darbesi bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, cinayet olarak değerlendirdiği konuya ilişkin inceleme başlattı. Ekipler, olayla bağlantısı olabileceğini değerlendirdiği ve bilgisine başvuracağı 6 kişiyi ifade için polis merkezine götürdü.
ALKOL ŞİŞELERİ DELİL TORBASINA GİRDİ
Bölgede incelemelerini sürdüren Olay Yeri İnceleme ekipleri, parkta bir bölümü yerlere saçılmış, bir bölümü ise bankta bulunan çok sayıda alkol şişesini delil olarak delil torbasına koydu. Süleyman Celebe'nin cansız bedeni ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
GÜVENLİK KAMERALARINDAN İZİNİ SÜRDÜLER, BAŞKA BİR PARKTA KISKIVRAK YAKALADILAR
Olay sonrası güvenlik kameralarını mercek altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin Muaz Ç. (47) olduğunu tespit etti. Görüntülerden Muaz Ç'nin izini süren ekipler, şüpheliyi dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki başka bir parkta otururken yakaladı.
OLAYDAN SONRA İŞ YAPTIĞI ADAMI DA BAŞINDAN TAHRA İLE YARALAMIŞ
Hurdacılıkla uğraştığı öğrenilen Muaz Ç'nin olayın akabinde aynı gün Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki hurda malzemeleri sattığı Mahmut A.'nın (47) yanına gidip tartıştığı ve ardından ona da tahra ile saldırıp başından yaraladığı ortaya çıktı.
"PİŞMANIM"
Gözaltına alınan Muaz Ç, emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiğini, alkollüyken tartıştığını ancak olayı nasıl gerçekleştirdiğini hatırlayamadığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Muaz Ç, gazetecilerin 'neden öldürdün' sorusuna cevap vermezken, pişman olduğunu söyledi. Muaz Ç, aynı gün diğer yaralama olayıyla ilgili ise "Ben değil, içki yaptı" ifadelerini kullandı. Öte yandan, çocuk parkındaki şüpheli ile hayatını kaybeden kişinin yaşadığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
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