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Ayçiçekleri kuruyup çürüdü, hasat dahi yapılamayacak

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 11:57 Güncelleme: 29.06.2024 11:57
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Ayçiçekleri kuruyup çürüdü, hasat dahi yapılamayacak

Türkiye'deki üretimin 15'ini karşılayarak ilk sırada yer alan Edirne'de, aşırı sıcaklar ve kuraklıktan olumsuz etkilenen ayçiçekleri tamamen kururken, üreticiler hasat dahi yapamayacaklarını söyledi.

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