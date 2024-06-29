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Ataşehir'de 14 katlı binada yangın paniği

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 06:22
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Ataşehir’de 14 katlı binada yangın paniği

İstanbul Ataşehir'de bulunan bir binada yangın çıktı. Birinci katta başlayan yangın sonrası olay yerine çok sayıda ekip geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, dumandan bir kişinin etkilendiği öğrenildi.

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