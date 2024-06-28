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Yıldız-Mahmutbey metro hattında seferler aksadı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 09:08
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Yıldız-Mahmutbey metro hattında seferler aksadı

Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı yapıldığı belirtildi.

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