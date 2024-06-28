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Çorum'da taksi ile otomobil çarpıştı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 09:24
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Çorum’da taksi ile otomobil çarpıştı

Çorum'un Alaca ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan C.K. ve E.Ş, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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