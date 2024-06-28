15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Zeynep’in annesi: Kızım kahramanlar gibi şehit oldu

EZANIMIZI DİNLEMEDİNİZ Mİ?



Kardeşinin yurt içi ve yurt dışında önemli görevlerde bulunduğunu anlatan tır şoförü ağabey İbrahim Çetin ise, "16 yıllık polisti. Kuveyt'te 3 yıl elçilikte ve değişik kentlerde görev yaptı. Hiçbir zaman görevden kaçmazdı. Çok azimli ve çalışkandı. Çünkü mesleğini çok seviyordu. Vatanına milletine hizmet etmek onun için bir görevdi.

Milleti, devleti için gece gündüz çalıştı. Hainler kardeşimi de yanlarına çekmek istedi ama başarılı olamadılar. Ama kardeşimi şehit eden o hainler devletini ve milletini sattı.

Bu vatanın ekmeğini yiyen, onun parasıyla geçinen kişilerin bunu yapması çok ağrımıza gitti, canımızı çok yaktı. Bunlar tam vatan haini. Onlara söyleyecek söz bulamıyorum. Hiç mi ezanımızı dinlemediniz, hiç mi duymadınız?" şeklinde konuştu.