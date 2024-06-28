15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Zeynep'in annesi: Kızım kahramanlar gibi şehit oldu
FETÖ'cü hainlerinin 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığına yaptığı bombalı saldırıda şehit olan başkomiser Zeynep Sağır'ın (38) Adana'da yaşayan ailesinin acısı ilk günkü gibi taze. Kızının aklından hiç çıkmadığını anlatan şehit annesi Emine Çetin, "Kızım kahramanlar gibi şehit oldu.
Kuveyt'te 3 yıl elçilikte görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönen 16 yıllık polis memuru 2 çocuk annesi şehit Zeynep Sağır, görev yeri olan Manisa'dan Özel Harekat Daire Başkanlığından, Temel Özel Harekat Kursu'na uzman eğitimci olarak katılmak üzere 1 Temmuz'da Ankara'ya gitti.
15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda görevli bulunan Sağır, hainlerin saldırısı sonucu şehit oldu.
Sağır'ın birlikte görev yaptığı silah arkadaşlarına, "Elimde silahımla, arkadaşlarımla şehit olursam tören yapıldıktan sonra Cebeci Polis Şehitliği'ne defnedilmek istiyorum" şeklinde vasiyette bulunması sebebiyle Cebeci Polis Şehitliği'ne defnedildi. Şehidin ismi, Yalova'da imam hatip lisesine verildi.
BİZİMLE VEDALAŞMAYA GELMİŞ
Şehit Zeynep Sağır'ın Adana'nın Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesi kızları ile hain darbe girişiminden 10 gün önce olan Ramazan Bayramı'nda yüzyüze görüştüklerini anlattılar.Kızının fotoğrafını elinden düşürmeyen şehit annesi Emine Çetin, "Kızım normalde Kurban Bayramı'nda gelecek ama bize sürpriz yapıp torunlarımla birlikte Ramazan Bayramı'nda geldi.
Sanki bizimle vedalaşmaya gelmiş. Böyle bir evlat dünyaya getirdiğim için mutluyum ve gururluyum. Kızım kahramanlar gibi şehit oldu. Nerede görev verdilerse yaptı.
Bizim şehidimiz kefeniyle gitti onlar ortada kalacak. Bizim yüreğimiz yandı onların da yürekleri yansın. Ben kızıma o çocuklarına doyamadı" dedi.
EZANIMIZI DİNLEMEDİNİZ Mİ?
Kardeşinin yurt içi ve yurt dışında önemli görevlerde bulunduğunu anlatan tır şoförü ağabey İbrahim Çetin ise, "16 yıllık polisti. Kuveyt'te 3 yıl elçilikte ve değişik kentlerde görev yaptı. Hiçbir zaman görevden kaçmazdı. Çok azimli ve çalışkandı. Çünkü mesleğini çok seviyordu. Vatanına milletine hizmet etmek onun için bir görevdi.
Milleti, devleti için gece gündüz çalıştı. Hainler kardeşimi de yanlarına çekmek istedi ama başarılı olamadılar. Ama kardeşimi şehit eden o hainler devletini ve milletini sattı.
Bu vatanın ekmeğini yiyen, onun parasıyla geçinen kişilerin bunu yapması çok ağrımıza gitti, canımızı çok yaktı. Bunlar tam vatan haini. Onlara söyleyecek söz bulamıyorum. Hiç mi ezanımızı dinlemediniz, hiç mi duymadınız?" şeklinde konuştu.
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