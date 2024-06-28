Ümraniye'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu refüje çıktı
İstanbul Ümraniye'de İBB'ye ait bir hafriyat kamyonunun seyir halindeyken damperi kalktı. Damperi kalkan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Ümraniye'de seyir halindeki İBB'ye ait hafriyat yüklü kamyonun damperinin kalkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Olay, Ümraniye Şile Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 34 HFJ 383 plakalı hafriyat yüklü kamyon seyir halindeyken damperi kalktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon refüje çıktı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletti.
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