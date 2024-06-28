Ümraniye’de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu refüje çıktı

Ümraniye'de seyir halindeki İBB'ye ait hafriyat yüklü kamyonun damperinin kalkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.



Olay, Ümraniye Şile Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 34 HFJ 383 plakalı hafriyat yüklü kamyon seyir halindeyken damperi kalktı.