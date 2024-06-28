28 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

10 milyar liralık devre mülk vurgunu operasyonu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 12:33
ABONE OL
10 milyar liralık devre mülk vurgunu operasyonu

Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör