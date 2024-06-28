Dükkan önünden vantilatör çaldılar! Görüntüler yayınlanınca pişman olup özür dilediler
İstanbul Avcılar'da bir mağaza önünde bulunan vantilatör, yoldan geçen iki kişi tarafından çalındı. Kamera görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından pişman olan hırsızlar, vantilatörü geri getirerek dükkan sahibinden özür diledi.
Avcılar'da bir mağazanın önünde sergilenen vantilatör, iki kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine pişman olan şüpheliler, vantilatörü getirerek iş yeri sahibinden özür diledi.
Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde sergilenen vantilatör 25 Haziran Salı günü saat 18.00 sıralarında biri kadın iki şüpheli tarafından çalındı. Şüphelilerden erkek olan bin 350 liradan satılan vantilatörü alarak hızla uzaklaştı, kadın da arkasından gitti. Dükkanda çalışanlar duydukları ses üzerine dışarı baktı, daha sonra güvenlik kamerasını da izleyince hırsızlık yapıldığını anladılar. Durumu polis ekiplerine bildirdiler. Ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Hırsızlık görüntülerinin sosyal medya hesabında paylaşılması ve binlerce kişi tarafından izlenmesinin ardından iki şüpheli vantilatörü alarak aynı yere geldi. Pişman olarak vantilatörü geri getiren şüpheliler iş yeri sahibinden özür diledi. İş yeri sahibinin ise hata yaptıklarını söyleyen şüphelileri affettiği öğrenildi.
BAĞLADIĞIMIZI BİLE GÖTÜRÜYORLAR
Alt kattaki müşterilerle ilgilendikleri sırada hırsızlık yapıldığını ve kısa sürede fark ettiklerini belirten Osman Şahin, "Vantilatörü götürürken bir kutuyu devirdiler. Hemen arkalarından çıkıp baktık. Kamera kayıtlarında da görülüyor. Biri kadın, biri erkek iki kişiler. Yaz ayında yani sıcakta vantilatör çalınıyor. Bu mağazada bu yıl ilk oluyor. Diğer mağazamızda çok daha fazla. Çalınmaması için bağlıyoruz, yine fayda etmiyor. Bağladığımızı bile götürüyorlar" dedi. Öte yandan Şahin, şüphelilerin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından pişman olup gelerek özür dilediklerini ve iş yeri sahibinin affederek şikayetinden vazgeçtiğini dile getirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lise Taban Puanları 2024: e-Okul'dan Sorgulama Nasıl Yapılır? Lise YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları!
- LGS 150, 200, 210, 220, 250, 260, 300 puanla hangi liseye gidilir? 2024 kaç puanla hangi liseye gidilir?
- LGS'de kaç tercih hakkı var? 2024 LGS tercihi nasıl ve nereden yapılır? Tercih sıralaması önemli mi, nasıl yapılır?
- LGS okul sıralaması İL İL LİSTE 2024 | Anadolu-Fen ve İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri!
- LGS SONUÇ SORGULAMA 2024 e-Okul | MEB Liseye geçiş sınav sonuçları nereden öğrenilir? LGS e-Devlet sonuç ekranı
- SINAVSIZ alan liseler e-Okul sorgulama ekranı 2024 | LGS puanı olmadan, sınavsız liseye gidilir mi? Yerel yerleştirme nasıl yapılır?
- Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?
- SGK mesajla duyuracak: Maaşınız eğer böyle yatarsa...
- İŞKUR Belediye iş ilanları 2024 | 5 ilde peş peşe yayınlandı: İşte başvuru şartları
- 4 yıl sonra ortaya çıktı! Gönül Dağı'nda öyle bir hata yaptılar ki...
- Evde bakım maaşı ayın kaçında yatacak? Temmuz evde bakım maaş takvimi belli oldu mu? İl il sorgulama ekranı e-Devlet...
- Memura, emekliye zam oranı geldi! %20.34 oluştu: En düşük 39.544 TL ödenecek! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...