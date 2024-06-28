Dükkan önünden vantilatör çaldılar! Görüntüler yayınlanınca pişman olup özür dilediler

BAĞLADIĞIMIZI BİLE GÖTÜRÜYORLAR

Alt kattaki müşterilerle ilgilendikleri sırada hırsızlık yapıldığını ve kısa sürede fark ettiklerini belirten Osman Şahin, "Vantilatörü götürürken bir kutuyu devirdiler. Hemen arkalarından çıkıp baktık. Kamera kayıtlarında da görülüyor. Biri kadın, biri erkek iki kişiler. Yaz ayında yani sıcakta vantilatör çalınıyor. Bu mağazada bu yıl ilk oluyor. Diğer mağazamızda çok daha fazla. Çalınmaması için bağlıyoruz, yine fayda etmiyor. Bağladığımızı bile götürüyorlar" dedi. Öte yandan Şahin, şüphelilerin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından pişman olup gelerek özür dilediklerini ve iş yeri sahibinin affederek şikayetinden vazgeçtiğini dile getirdi.

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