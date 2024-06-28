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Sivas’ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 28.06.2024 18:24
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Sivas’ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinden kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kaynarca mevkiinde meydana geldi. Y.E.K. idaresindeki 06 ENH 59 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kaza sürücü ile P.K., A.K., Z.K, ve Y.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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