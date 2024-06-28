Karaman’da depo yangını korkuttu! Alevler kontrol altına alındı

Bir anda büyüyen yangında alevler ekmeklikle bitişik olan ve mutfak tüplerinin bulunduğu depoya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri depo çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı depoda mutfak tüplerinin bulunması panik ve korkuya yol açtı.